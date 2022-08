Una raccolta di articoli per la scuola all’Oratorio di Ispra

Domenica 4 settembre l’Associazione amici di Ispra organizza una raccolta di materiale didattico per famiglie in difficoltà.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere e garantire a tutti i bambini il rientro a scuola con il materiale necessario. Gli articoli raccolti saranno destinati alle sedi Caritas dei comuni del territorio e alla casa del giocattolo solidale di Varese.

Sarà anche una giornata di festa per le famiglie con animazione e merenda per i più piccoli. L’appuntamento è per domenica, dalle 14 alle 18 all’Oratorio di Ispra.