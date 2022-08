Varese, doppio stop a Voghera. In Coppa Italia subito il Legnano

Torna da Voghera senza “punti” il Varese di mister Gianluca Porro, impegnato venerdì sera nel triangolare precampionato organizzato nella località pavese. Due partite (da 45′) e due sconfitte per i biancorossi battuti sia dal Sangiuliano City sia dalla Vogherese.

E se il primo stop (3-1) poteva essere messo in preventivo – i milanesi disputeranno la prossima Serie C – il secondo (1-0) contro i padroni di casa brucia, perché arrivato al termine di una gara con pochi spunti e soprattutto con un’avversaria di categoria inferiore, l’Eccellenza.

La nota positiva è il gol – unico della squadra – messo a segno da Carlo Emanuele Ferrario: rete dell’ex quella segnata dal centravanti al Sangiuliano, che conferma la vena realizzativa della punta biancorossa. Porro ha utilizzato due formazioni differenti dando spazio a tutta la rosa a disposizione, compreso l’ultimo acquisto ufficiale Nicolas Truosolo, impiegato in entrambe le partite.

Nel 3-1 con il Sangiuliano i biancorossi hanno dato comunque buona prova: dopo due reti avversarie arrivate da calci da fermo (punizione a segno di T. Morosini, gol sottoporta di Bruzzone dopo un altro calcio franco) è arrivato il 2-1 di Ferrario assistito da Disabato. Da lì in avanti il Varese ha più volte provato a pareggiare trovando un ottimo Sposito tra i pali, poi di nuovo T. Morosini ha chiuso i conti.

Con la Vogherese invece ha deciso una rete di Andriolo al 35′; Varese più vicino al gol prima e dopo l’1-0 arrivato su una ripartenza, ma non concreto al momento di battere il portiere avversario.

COPPA ITALIA: SUBITO IL LEGNANO

Sono stati intanto diramati gli accoppiamenti per la Coppa Italia di Serie D. Il Varese, esentato dal turno preliminare, esordirà domenica 28 agosto a Masnago (ore 16) in un match molto sentito, la sfida con il Legnano. Anche i lilla infatti sono già ammessi al tabellone principale così come Castellanzese, Arconatese (che si incontreranno tra loro) e Caronnese. I rossoblu attendono la vincente del match preliminare tra Seregno e Castanese. Turno anticipato anche per la Varesina che esordirà il 21 agosto (ore 16) sul campo del Real Calepina: chi supererà il turno troverà il Desenzano.