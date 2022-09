A Taino si festeggia il “Dumin” con una scalata del campanile

Se dalla terrazza della chiesa di Taino la vista è una delle più suggestive sul Lago Maggiore, ancora più straordinaria è quella dall’alto del suo campanile, che sabat0 10 settembre potrà essere scalato.

Per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria ritorna la “festa del Dumin“, l’evento più sentito nel paese “del Buon Vino”, dove fino a una decina di anni fa veniva organizzato il Palio dei Rioni, amato weekend settembrino caratterizzato dall’originale sfilata di carri dei quattro rioni (Ronchi, Monzeglio, Bassa e Cheglio) e una serie di prove popolari come il palo della cuccagna, il “resegun” o lo storico cruciverba.

Pur senza dare vita a un vero e proprio “nuovo palio”, già 2019 la Comunità Pastorale San Carlo Borromeo aveva organizzato una giornata nello spirito del palio con la “scalata del campanile“, riscuotendo tra l’altro un grande successo in termini di partecipazione e spettatori giunti per assistere e fotografare l’impresa nel piazzale della chiesa di Santo Stefano, conosciuta anche come “Dumin”, il “Piccolo Duomo” tainese.

In quei giorni di fine estate risalenti ormai tre anni fa, la speranza era quella che l’arrampica potesse diventare in breve termine una nuova tradizione tainese e del Basso Verbano, ma l’emergenza sanitaria ha impedito di replicare l’esperienza, almeno fino al prossimo fine settimana, quando alle 18.45 di sabato la scalata del campanile sarà riproposta a grandi e piccoli in totale sicurezza grazie alle speciali imbragature e alla presenza di una guida alpina.

Novità di quest’anno: la gara di scalata a tempo, in scena alle 22, anticipata da una serata tra cibo e musica grazie allo stand gastronomico della parrocchia che il giorno seguente, domenica 11, proporrà un pranzo in piazza a base di fusilli calabresi e una serie di giochi come i gonfiabili per bambini o il banco di beneficienza.

