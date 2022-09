Ad Arcisate 5mila persone per la festa dell’Arcobaleno di Nichi in versione SuperHero

Grande successo della SuperHero edition dell’Arcobaleno di Nichi che lo scorso weekend ha portato al Parco Lagozza di Arcisate 5mila persone per la festa in nome di Nicholas Bertolla per raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto Il Faro.

Mantelli colorati, mascherine scintillanti e incredibili superpoteri hanno trasformato centinaia di bambini in originalissimi supereroi che hanno fatto esplodere, di gioia, fantasia e solidarietà L’Arcobaleno di Nichi 2022, in versione SuperHero edition.

La festa ha coinvolto grandi e bambini con laboratori, giochi, spettacoli, concerti e tanta allegria per ricordare con gioia Nicholas Bertolla, bambino scomparso a 9 anni per una grave leucemia.

Scopo della manifestazione benefica è contribuire a realizzare in suo nome un progetto ambizioso: la Residenza Arcobaleno in cui ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center per l’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Per questo l’intero ricavato della festa sarà donato a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto Il Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini oncologici: le loro famiglie innanzi tutto, ma anche ricercatori, specializzandi e associazioni.

«Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno partecipato all’evento rendendo davvero bellissima questa festa dedicata a Nicholas e che vuole contribuire a migliorare la qualità di vita dei bambini che, come lui, si trovano a dover lottare contro il cancro – dicono i genitori di Nicholas – Poter avere la famiglia unita e vicina nel percorso di cura dà ai bambini la forza per salire il primo gradino verso la guarigione, ne siamo convinti, e a questo servirà la Residenza Arcobaleno all’interno de Il Faro, progetto cui sono destinati tutti i fondi raccolti».

«Oltre ai bambini e alle famiglie che hanno partecipato così numerosi alla festa, un ringraziamento particolare va ai cento volontari che l’hanno resa possibile, inclusi gli animatori del Cappellaio Matto e i Cuori Eroi che hanno animato spettacoli e laboratori assieme ali volontari della Fondazione Giacomo Ascoli e al BeautyLab Kids di Angelo Aldorisio. Infine un grazie speciale a Protezione civile e Carabinieri in pensione».

Molto apprezzate anche la cucina e le specialità alla griglia di Vincenzi’s finest BBQ e i colorati aperitivi di Skizzo del Balthazar. Un grazie speciale anche a Max Laudadio, sempre vicino all’Arcobaleno di Nichi per il suo progetto solidale, che ha introdotto gli spettacoli serali con la musica live di Libera Uscita e Videodrome Psyco e il dj set di Roberto “Il Colonello” Rossi di Music&Mor.