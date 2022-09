Ad Azzate arrivano quattro “parcheggi rosa”

Ad Azzate arrivano i parcheggi riservati alle future mamme o a genitori con bambini di età non superiore ai due anni.

«Nei prossimi giorni – spiega Claudia Miterangelis, consigliere con delega alle Pari Opportunità – provvederemo a riservare alcuni parcheggi alle donne o alle famiglie con figli molto piccoli. Lo faremo in alcune zone del paese più frequentate dove a volte reperire un posto auto non è semplice.

I parcheggi rosa si troveranno in piazza Ghiringhelli, in prossimità del Belvedere, in via Colli, poco distante dal supermercato, in via Acquadro, quindi nella zona dove si trovano gli ambulatori, e in via Piave, in prossimità della nuova piazza conosciuta come “Piazza della Pesa”. Quest’ultimo sarà realizzato una volta terminati i lavori di riqualificazione. E’ un piccolo gesto di attenzione nei confronti delle famiglie e delle donne in gravidanza. Azzate offre tanti servizi – conclude Miterangelis – era giunto il momento di riservare un po’ di attenzione alle future mamme».