Aime entra nella campagna elettorale con un confronto tra i “quattro poli” a Varese

Aime, Associazione Imprenditori Europei, ha deciso di organizzare un incontro/confronto tra alcuni candidati al Senato ed alla Camera dei Deputati e la Presidenza di AIME, sui temi che interessano direttamente le imprese.

Come sempre nello stile della Associazione, il confronto non avverrà in una sala riservata a pochi ma reso pubblico: si terrà infatti all’aperto, giovedì 8 settembre 2022 alle 17,15 in Piazza Monte Grappa a Varese.

Invitati al confronto saranno un candidato per ognuno dei quattro principali schieramenti aspiranti ad occupare le poltrone di Montecitorio e di Palazzo Madama per i prossimi cinque anni: Alessandro Alfieri per il centro sinistra, Antonio Ferrara per il Movimento 5 Stelle, Maria Chiara Gadda per Azione-Italia Viva e Andrea Pellicini per il centro destra.

In coda al confronto potranno intervenire, su richiesta, tutti i candidati dei singoli partiti.

Per favorire ulteriormente il coinvolgimento delle persone il confronto sarà anche trasmesso in diretta Facebook sulla pagina @aime-italia.