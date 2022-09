Apertura dello showroom di Good Samaritan ODV a Brunello

Domenica 18 settembre, dalle 14.30 alle 19.00, l’Associazione Good Samaritan ODV apre il suo showroom nello splendido contesto della chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello.

I visitatori potranno trovare un’esposizione dei prodotti artigianali africani realizzati dalle donne vulnerabili del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” di Gulu, nord Uganda.

Acquistando i prodotti artigianali, ugandesi e italiani, si garantisce alle donne del progetto “Wawoto Kacel” di Gulu un pasto al giorno, le coperture delle spese sanitarie e il sostegno psicologico: infatti, è grazie allo stipendio che le donne guadagnano, possono pagare le tasse scolastiche dei figli e sostenere la famiglia. La Cooperativa è per loro un luogo terapeutico: lavorare insieme e condividere l’esperienza della malattia e della disabilità dà forza e coraggio. Per le donne dunque la Wawoto Kacel (“camminiamo insieme”) non è solo una preziosa opportunità di guadagno, ma anche un sostegno psicologico e spirituale, che presta particolare attenzione allo sviluppo di talenti e creatività. Un progetto ad altissimo impatto sociale!

I prodotti sono unici e solidali: dalle tovaglie in tessuto tinto a mano, agli scialli realizzati col telaio; dai cerchietti e dagli elastici per capelli alle collane in carta riciclata; dalle gonne con colori sgargianti ai sotto piatti in foglia di banano o raffia.

L’ingresso è libero e gratuito.