Applausi in consiglio a Luino per l’elezione di Andrea Pellicini

Il consiglio comunale di Luino ha aperto la seduta con un sentito applauso e le congratulazioni per l’obiettivo raggiunto dall’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Andrea Pellicini, eletto alla Camera dei deputati nelle elezioni del 25 settembre.

«Pellicini ha raggiunto un traguardo ambizioso a cui sappiamo teneva molto anche per onorare il compianto padre senatore Piero Pellicini, che ricordiamo con affetto. Siamo certi che sarà all’altezza dell’incarico che rivestirà e per Luino è sicuramente un valore aggiunto. Tutti noi auguriamo un buon lavoro al neo eletto onorevole» ha sottolineato Fabrizio Luglio, a nome dell’intero consiglio.

«La mia esperienza è in gran parte maturata in quest’aula dove ho appreso i rudimenti della politica e nella quale ho imparato a confrontarmi anche con gli avversari in modo rispettoso e costruttivo nei vari ruoli che ho ricoperto – ha dichiarato Pellicini che continuerà a siedere nell’assemblea con la carica di consigliere di minoranza -. Per me sarà un percorso importante ma il fatto di rappresentare questa terra con l’Italia intera mi dà veramente coraggio».