I benefici delle cure tempestive nella sindrome del pene curvo: li spiega l’urologo Danilo Centrella

La pillola di salute parla della Sindrome di Peyronie o del pene curvo. Una patologia che, se presa precocemente, si può curare con farmaci. Il dottor Danilo Centrella, medico chirurgo, specialista in urologia e andrologia e direttore della struttura complessa del Verbano Cusio Ossola, ci spiega perchè è importante agire tempestivamente.

Oggi parliamo di una malattia dell’uomo che non è una condizione pericolosa per la vita dell’uomo, ma ha un grosso impatto sulla vita sociale e sessuale dell’uomo e sulla sua autostima.

Noi sappiamo che la andrologia è la scienza della medicina che si occupa delle malattie dal punto di vista genitale, sessuale, riproduttivo dell’uomo. C’è una malattia che si chiama “indurazio penis plastica” che fonda le sue origini in tempi molto antichi. Pensate, è stata descritta la prima volta nel 1543 da un anatomista, da un medico fiammingo che si chiamava Andreas Vesalius che è quello che ha creato la prima scienza anatomica esatta.

Lui era uno studente di medicina del Flamingo di Bruxelles, che poi è andato a Parigi e ha fatto delle grosse dissezioni del corpo umano prendendo i cadaveri nei cimiteri. Perché ai tempi si facevano nei cimiteri, c’è un cimitero a Parigi che si chiama “cimitero degli innocenti” dove si facevano questi studi e lui ha descritto nel “De humanis corporis Fabrica” le varie malattie del corpo umano. Un compendio molto importante e voi vedete ancora adesso queste immagini.

Ha iniziato a descrivere questa malattia del pene. Pensate che poi sono passati 200 anni, prima che arrivasse la vera e propria descrizione da un altro chirurgo molto importante, un francese che si chiamava Francois La Peyronie, infatti la malattia si chiama malattia di La Peyronie. Lui era molto bravo, era un chirurgo di battaglia, lavorava nei campi di battaglia. Poi era chiamato da Luigi XV nel 1743, esattamente i 200 anni dopo, perché gli ha detto “io ho una malattia che fa stortare il mio pene”.È questa è la malattia: lui l’aveva chiamata “la banana storta”. Infatti, l’ “induratio penis plastica” è una malattia che colpisce il pene, perché ha una reazione infiammatoria esagerata nella tunica albuginea nella guaina, nella tunica elastica che ricopre i corpi cavernosi del pene.

Noi sappiamo che il pene è un organo vascolare, quindi, quando arriva il sangue, si gonfia e c’è un sotto un cilindro elastico che si distende e permette le erezioni. Nei soggetti predisposti , per patologie autoimmunitarie, per patologie congenite, in microtraumatismo, il rapporto sessuale determina una reazione infiammatoria che può determinare una retrazione, un dolore del pene fino ad arrivare un deficit dell’erezione.

Fa sorridere pensare a questa patologia. Ma sappiate che fino al 10% degli uomini è colpito da questa malattia e addirittura fa riflettere il fatto che da quando il paziente hai sintomi a quando viene dal medico passano una media di 12/18 mesi proprio per l’imbarazzo nel parlare di questo problema. Fa pensare visto che la malattia ha una fase dinamica e una fase infiammatoria che si può curare con dei farmaci, e poi una fase statica, cioè una calcificazione in cui bisogna per forza fare un micro intervento di chirurgia. Sappiate che è molto importante arrivare in anticipo e iniziare la cura più precocemente.

Quindi è molto importante il messaggio. Sappiate che se siete affetti da questa malattia parlatene col medico, parlatene con l’urologo, iniziamo la terapia il prima possibile perché, come dice l’unione Mondiale della sanità, il benessere non è solo uno stato di salute fisico, ma anche psicologico e sociale. Il deficit del rapporto sessuale nella vita di coppia crea un grosso deficit proprio relazionale nello stato di salute e, come medici, dobbiamo tutelarlo benissimo.