In biblioteca a Gazzada Schianno per superare …i confini

Riprendono a ottobre i contributi della Biblioteca di Gazzada Schianno al Festival diffuso “Mulini Letterari” organizzato dal Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini” e dedicato quest’anno, nella sua seconda edizione, al tema “… Confini …”.

La proposta del secondo week end di ottobre a Gazzada Schianno si articolerà tra Villa Cagnola, la chiesetta di S. Maria Assunta e il Municipio (Villa de Strens) e proporrà un percorso di Biblioterapia Umanistica sul tema “Oltre i confini”. I cinque laboratori condotti da Alessandra Manzoni, esperta in Biblioterapia Umanistica si muoverà partendo dalla riflessione di Alberto Melucci “Limite vuol dire confine, frontiera, separazione; perciò, vuol dire anche riconoscimento dell’altro, del diverso, dell’irriducibile”.

Protagonista di questo lungo week end letterario sarà la Parola, perché sono le parole che possono aiutare a valicare il confine. Parola come elemento costitutivo di un linguaggio, come preghiera, come mezzo per trasmettere il proprio vissuto a chi sta dall’altra parte. Il percorso inizierà venerdì 7 ottobre alle 20.30 con un Reading di biblioterapia Umanistica, percorso nel quale Alessandra Manzoni sarà accompagnata dalla chitarra classica del Maestro Davide Moneta che renderà più suggestivo l’ascolto e l’immedesimazione. L’incontro sarà aperto alla partecipazione di un massimo di 40/50 persone per favorire una partecipazione attiva. Questo incontro consentirà di mostrare il funzionamento del processo. Il tema della serata sarà “essere al mondo”.

Si proseguirà poi sabato 8 ottobre con due appuntamenti. Alle ore 10,30 la Chiesetta di S. Maria Assunta nel centro storico di Gazzada ospiterà il laboratorio di Biblioterapia Umanistica a carattere introspettivo riservato a un ristretto gruppo di partecipanti (massimo 15). Tema dell’incontro sarà “il viaggio”: essere migranti. Migrare è una condizione originaria dell’uomo, tutti i racconti di vita lo testimoniano. Facilitatrice del laboratorio sarà Alessandra Manzoni.

Alle ore 20.30 si tornerà in Villa Cagnola per un Reading di Biblioterapia Umanistica durante il quale Alessandra Manzoni dialogherà con la Storica dell’arte Neve Mazzoleni. Anche questo reading sarà accompagnato dalle musiche di Davide Moneta. A partire dalle opere di alcuni artisti contemporanei e utilizzando testi letterari a commento, si getterà uno sguardo sul tema dei Legami: intrecci dell’Io. I legami come motore e senso della vita dell’uomo.

Si terminerà domenica 9 ottobre ancora con un doppio appuntamento. Alle ore 11.00 i partecipanti torneranno nella Chiesetta di S. Maria Assunta per un secondo laboratorio. Tema sarà “spostare lo sguardo”: essere grati. È sempre possibile guardare il mondo con occhi nuovi. Le parole della letteratura ce lo testimoniano. Alle ore 16,00 il weekend dedicato alla Biblioterapia terminerà nella Sala Consigliare di Villa de Strens con un ultimo Laboratorio questa volta dedicato alla Biblioterapia umanistica e clinica condotto da Alessandra Manzoni in collaborazione con la Psicoterapeuta dottoressa Adriana Tremolada (nella foto in alto) attorno al tema: Oltre i propri confini: il cambiamento. Un viaggio tra parole e emozioni alla scoperta del processo di cambiamento che permette di infrangere i propri confini.

Tutte le attività sono a ingresso libero ma con una limitazione del numero dei partecipanti per garantire la migliore partecipazione possibile.

Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca di Gazzada Schianno scrivendo una mail a biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it oppure telefonando allo 0332 464237 negli orari di apertura