Birdwatching dalla torretta dell’Oasi Lipu, tra arrivi e partenze

Visita guidata all’area protetta della Palude Brabbia per adulti e ragazzi dai 9 anni in su domenica 25 settembre dalle ore 9.30

C’è chi parte a estate finita: sono alcuni uccelli migratori protagonisti dell’appuntamento speciale di Birdwatching tra Arrivi e Partenze in programma domenica 25 settembre dalle ore 9.30 nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia.

Una visita guidata alla torretta d’osservazione, armati di binocolo alla ricerca degli uccelli migratori in partenza per i paesi caldi. Non tutti però stanno facendo le valigie: “Aironi cenerini, Martin pescatore e folaghe ci terranno compagnia tutto l’anno – precisano i promotori – Scopriremo i segreti dell’orientamento e i pericoli che comporta il viaggio migratorio e le sfide che devono affrontare per il cambiamento climatico”.

Sarà l’occasione per scoprire anche qualche guinness: chi compie il viaggio più lungo? A che velocità volano? Dormono in volo?

Evento per adulti e ragazzi dai 9 anni in su con prenotazione compilando il modulo a questo link.

Si consigliano scarponcini o scarpe chiuse.

In caso di impossibilità a partecipare è necessario avvisare gli organizzatori scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Ritrovo al Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA).