Cade la Varesina, primo punto per la Caronnese

Domenica di campionato amara per la Varesina che dopo le due vittorie iniziali, perde 3-1 in casa del Brusaporto. Ottiene invece il primo punto in campionato la Caronnese, che pareggia 1-1 in casa contro la Casatese.

BRUSAPORTO – VARESINA 3-1

Prima sconfitta stagionale per la Varesina che dopo le due vittorie nelle prime due giornate cade 3-1 in casa del Brusaporto. Una domenica storta per le fenici, che dopo un primo tempo equilibrato vanno sotto al 24′ del secondo tempo colpite dal gol di Micheli. I bergamaschi raddoppiano con Alberti al 37′ e vanno anche sul 3-0 al 39′ con Forlani. Nel recupero la rete di Zefi rende meno pesante il passivo e chiude sul 3-1.

BRUSAPORTO – VARESINA 3-1 (0-0)

Marcatori: 24’ st Micheli (B), 37’ st Alberti (B), 39′ st Forlani (B), 48’ st Zefi (V)

Brusaporto: Aceti, Cortinovis (81’ Siciliano), Berbenni (68’ Apollonio), Zaccariello (85’ Sokhna), Suardi, Micheli, Zambelli, Forlani, Granillo (68’ Alberti), Tirelli (89’ Baggetta), Consonni A disposizione: Genini, Mento, Manzi, Di Vita. Allenatore: Filippo Carobbio

Varesina: Spadavecchia, Schieppati, Gregov, Bernardi (74’ Zefi), Pozzi, Grieco (65’ Malvestio), Donizetti (76’ Clerici), Poesio, Orellana Cruz (74’ Pino), Gasparri (85’ Kate), Ekuban A disposizione: Baglieri, Biaggi, Sali, Lucentini. Allenatore: Marco Spilli

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone (Merloni, Selleri)

Ammoniti: Gasparri (V), Grieco (V), Poesio (V), Zaccariello (B), Micheli (B)

Note: giornata di sole, temperatura gradevole. Campo in perfette condizioni. Angoli: 5-6 Recupero: 0’+ 4’

CARONNESE-CASATESE 1-1

Primo punto in campionato per la Caronnese, che ferma la corsa della Casatese. 1-1 il punteggio finale, al gol di Quaggio per gli ospiti, replica Duguet coi due gol segnati in avvio dei due tempi.

Simone Moretti lancia dal primo minuto Tunesi da mezzala e Vai al centro dell’attacco al posto di Achenza e Gaeta. Ma è la Casatese, pur priva di Isella, a partire meglio e trovare il gol dopo sei minuti di gioco: cross dalla sinistra di Sala e girata di testa vincente di Quaggio, col pallone che va in rete sul secondo palo. La Caronnese prova a reagire, ma i tiri di Vai e Vingiano sono sballati, mentre serve l’intervento di Videkon per sventare la minaccia su Vai. Dal corner seguente, tiro a colpo sicuro di Duguet da buona posizione, ma il pallone va a lato. Più pericoloso Sala, con Paloschi che in qualche modo sventa la minaccia sul numero 11, mentre sul finire di frazione Duguet viene fermato in offside quantomeno dubbio.

Ripresa e subito reazione da parte della Caronnese: i rossoblù battono velocemente una punizione, Austoni pesca Duguet nel cuore dell’area di rigore per la girata vincente che vale il pareggio. Equilibrio che regna fino all’ultimo minuto in un secondo tempo che vede l’ottima parata di Paloschi su Sala, mentre la Caronnese ha la chance più ghiotta con la ripartenza imbastita da Duguet e chiusa con il diagonale di Austoni che finisce a lato di un nulla. E per la Caronnese arriva il primo punto della stagione.

CARONNESE-CASATESE 1-1

MARCATORI: pt 6’ Quaggio; st 4’ Duguet.

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Pandini, Galletti, Alushaj, Cosentino; Gini, Vingiano, Tunesi (35’ st Achenza); Duguet (24’ st Agello), Vai (39’ st Gaeta), Austoni (44’ st Giardino). A disp.: Angelina, Cattaneo, Dipalma, Dragone, Cretti, Giaridno, Gaeta, Achenza, Agello. All.: Moretti.

CASATESE (4-2-3-1): Picarelli; Scipione, Videkon, Pirola, Tocci; Romano, Sassella; Comberiati (18’ st Stefanoni), Sala (35’ st Fognini), Pontiggia (27’ st Citterio); Quaggio. A disp.: Zanoli, Gulinelli, Silba, Costanzo, Fognini, Ciuffini, Stefanoni, Citterio, Saracino. All.: Commisso.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Romano, Pirola, Alushaj, Vingiano. Angoli 6-3. Recupero 1’, 4’.

SERIE D GIRONE B – III GIORNATA

Domenica 18 settembre ore 15.00: Arconatese – Real Calepina 3-1; Breno – Sona 2-2; Brusaporto – Varesina 3-1; Caronnese – Casatese 1-1; Varese – Seregno 2-2; Folgore Caratese – Virtus CiseranoBergamo 1-0; Lumezzane – Sporting Franciacorta 0-1; Ponte San Pietro – Alcione 0-0; Villa Valle – Desenzano 2-0.

CLASSIFICA: Sporting Franciacorta, Casatese 7; Arconatese, Varesina, Virtus CBg 6; Varese, Desenzano, Seregno, Alcione, Sona, Lumezzane 4; Ponte San Pietro, Brusaporto, Villa Valle, Folgore Caretse 3; Breno, Real Calepina 2; Caronnese 1.