Fontana: “Ci vuole un tetto al prezzo del gas e risorse per bollette”

Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto alla 50ª edizione di Gastech, l’evento internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica che si tiene a Fiera Milano a Rho, ha ribadito la necessità di introdurre un tetto al prezzo del gas e stanziare risorse per “alleggerire” le bollette di famiglie e imprese.

«La ripresa economica post pandemia rischia di essere azzerata dalla crisi energetica che stiamo vivendo – ha detto Fontana -. Le nostre industrie e le piccole medie imprese rischiano di chiudere se non solo l’Italia, ma l’Europa non metterà in campo risposte concrete, senza tralasciare le famiglie che già faticano a pagare le bollette».

«Quando abbiamo annunciato, più di un anno fa – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia – questo evento lo abbiamo accolto con grande favore come occasione per guardare al futuro, alla ripresa economica e alla transizione energetica. Regione Lombardia, per esempio, da tempo sta lavorando concretamente alla transizione energetica, basti pensare che la prima Hydrogen Valley Italiana sorgerà nel Sebino e in Valcamonica».

«Tuttavia – ha concluso Fontana – quello che stiamo vivendo oggi ci impone di focalizzare l’attenzione alla situazione straordinaria causata dai rincari che saranno letali per molte realtà. Una situazione alla quale occorre rispondere con strumenti straordinari, se necessario anche con uno scostamento di bilancio. Perché se non si interviene nell’immediato dovremo destinare risorse, per esempio, alla cassa integrazione per le aziende che decideranno di non riaprire, con un impatto notevole sulla ricchezza del Paese Italia».