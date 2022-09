I comitati abbracciano il Comune di Milano per “salvare” lo stadio di San Siro

Manifestazione davanti a Palazzo Marino in Piazza Scala a Milano per “salvare” lo stadio di San Siro. L’ha organizzata il Comitato Sì Meazza insieme al Comitato per il Referendum su San Siro che da mesi si battono perché non venga abbattuto quello che è conosciuto come il tempo del calcio italiano ed europeo.

«La manifestazione è stata indetta per ribadire il Sì allo Stadio Meazza in San Siro, bene pubblico, e simbolo nel mondo di Milano, tanto da ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026, ed evitare la demolizione che creerebbe un grande problema ambientale – spiegano gli organizzatori -. Sì a uno stadio per lo sport e lo spettacolo per tutti i cittadini come è sempre stato il Meazza, ed evitare uno stadio concepito solo per il business e le televisioni. Sì all’ampliamento del verde pubblico, che recuperi l’attuale spianata dei parcheggi ed eviti l’ipotesi di un uso privato di aree pubbliche (290.000 mq) per costruire altri uffici, centri commerciali, edifici ricettivi/residenziali. Sì a un concorso internazionale, per la gestione e l’ammodernamento dello Stadio Meazza, ed evitare le trattative private con società per azioni, che cambiano proprietà in continuazione. Sì a un Comune che sappia promuovere l’interesse generale contro gli egoismi di parte, nella logica del business senza nessun rispetto per la storia, le tradizioni e il futuro di Milano. Per questo, per rimarcare il ruolo e il senso del Comune come presidio e simbolo dell’interesse della comunità, abbiamo abbracciato con una catena umana Palazzo Marino».

Uno dei progetti che vuole valorizzare la struttura esistente ed evitare l’abbattimento dello stadio è firmato da due varesini, Ricardo Aceti e Nicola Magistretti, ne abbiamo parlato QUI.

All’appello dei due comitati milanesi hanno aderito diverse sigle del mondo dell’associazionismo e dell’ambientalismo milanesi.