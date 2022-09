Davide Bertin torna ai Mastini: allenerà i portieri gialloneri

Dopo un anno trascorso in Svizzera, Davide Bertin fa il suo ritorno a “casa Mastini” dove ricoprirà il ruolo di allenatore dei portieri nella formazione di IHL diretta da coach Claude Deveze. Un rientro gradito, seppure non a tempo pieno (Bertin continuerà a essere l’assistant coach dell’Ascona), perché tra Bertin e la Varese hockeyistica il legame è sempre molto forte. Piemontese di Pinerolo, cresciuto nel vivaio della Valpe, il portiere di classe 1994 ha difeso la gabbia giallonera per un totale di sei stagioni tra il 2015 e il 2021.

L’HCMV lo ha rivoluto per lavorare a stretto contatto con i suoi eredi nel ruolo di goalie dei Mastini: Bertin quindi si occuperà per alcune ore a settimana della preparazione di Domenico Dalla Santa, Rocco Perla e Leonardo Mordenti. Un terzetto di giovani promesse (il più esperto è Della Santa, che ha appena 23 anni) che da ora avrà una figura di riferimento all’interno dello staff tecnico.

«Sono contento ed emozionato all’idea di rimettere i pattini sul ghiaccio di Varese. È stata casa mia per sette anni: ogni giorno ero lì a giocare, ad allenarmi o ad allenare i bambini. Oggi sono felice e orgoglioso di contribuire alla crescita della squadra e della nuova società: anche se in minima parte darò il mio contributo. Nei tre portieri ho visto delle abilità rilevanti: sono giovani, agili e veloci e secondo me hanno solo ampi margini di crescita: queste sono premesse importanti. Tutti e tre hanno ambizione».

Bertin traccia già un primo programma di lavoro: «Ho già individuato alcuni dettagli da curare: i dettagli fanno la differenza e sono migliorabili sempre, anche in Serie A. Cercheremo di lavorare su questi: cercando di crescere sempre di più rinforzando i punti di forza e provando a sistemare gli aspetti che si possono migliorare».