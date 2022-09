Driver licenziato per “scarsa produttvità”, sciopero allo stabilimento Amazon di Origgio

I driver di Amazon della station di Origgio Varese sono in sciopero da questa mattina, lunedì 12 settembre. Venerdì 9 settembre un Rsa (Rappresentante Sindacale Aziendale) della Filt Cgil di Helios, azienda della filiera Amazon, è stato sospeso per “scarsa produttività”.

«Un provvedimento disciplinare, che per quanto sproporzionale, ha l’obiettivo di attaccare il sindacato e i lavoratori che vi aderiscano – spiegano i sindacati -. I drivers di Amazon consegnano centinaia di pacchi tutti i giorni, riteniamo che questo sia un attacco al sindacato e ai suoi delegati, un attacco a tutti i driver della filiera, un atto che come Filt Cgil non siamo disposti a tollerare in alcun modo poiché rappresenta un grave precedente. È l’inizio di una mobilitazione che proseguirà fino a quando non verranno ripristinate corrette relazioni industriali».

Luca Stanzione Segretario Generale Filt-Cgil Milano e Lombardia: «Siamo all’uso della più becera repressione dell’attività sindacale. Ci aspettavamo relazioni sindacali mature e invece ancora una volta ci ritroviamo una scelta datoriale pre Statuto dei Lavoratori. La FILT CGIL rimarrà al fianco del nostro rappresentante perché è chiaro che l’obiettivo non è lui ma siamo noi e i diritti dei lavoratori conquistati in questi anni».

Helios Trasporti Srl replica alle parole dle sindacato con una nota: “Come datore di lavoro è nostra precisa responsabilità garantire il corretto svolgimento delle attività lavorative. Ci teniamo a precisare che l’autista non è stato licenziato, ma ha ricevuto una contestazione disciplinare con relativa sospensione cautelare, durante la quale riceverà la normale retribuzione, relativamente al mancato adempimento dell’attività lavorativa. Il tutto nel rispetto della procedura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Trasporti e Logistica, secondo cui il lavoratore ha dieci giorni per presentare le sue motivazioni in merito”.

Anche Amazon ha rilasciato un commento in merito alla vicenda del driver del fornitore di servizi di consegna operativo presso il deposito di smistamento di Origgio, in provincia di Varese:

“I nostri fornitori di servizi di consegna assumono e gestiscono direttamente i propri dipendenti. Amazon è costantemente impegnata affinché venga garantita un’esperienza di lavoro positiva a tutti i loro autisti. Verifichiamo regolarmente che tutti i nostri fornitori di servizi di consegna operino nel pieno rispetto delle normative vigenti e del nostro Codice di Condotta dei Fornitori, attento a garantire che gli autisti abbiano compensi e orari di lavoro adeguati, ed effettuiamo controlli su ogni segnalazione di non conformità.

Garantire un’esperienza positiva ai corrieri rappresenta una priorità. Per tale motivo lavoriamo a stretto contatto con i fornitori di servizi di consegna per definire insieme degli obiettivi realistici che non mettano pressione su di loro o sui loro dipendenti. Amazon mette a disposizione dei suoi fornitori di servizi una tecnologia di pianificazione delle rotte che prende in considerazione diversi fattori, come il traffico, per determinare quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza. Gli autisti sono liberi di decidere se seguire o meno le indicazioni fornite, ma sulla base dell’esperienza questa tecnologia si è dimostrata uno strumento efficace di pianificazione dell’itinerario. Oltre il 96% delle rotte effettuate in Italia viene completato entro la conclusione dell’orario lavorativo e, frequentemente, con largo anticipo rispetto alla conclusione dello stesso. Questo anche grazie al fatto che le aziende fornitrici di servizi di consegna sono pronte, in qualsiasi momento della giornata, a fornire il supporto necessario ai loro dipendenti”.