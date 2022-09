“Election Days” di Politics Hub, due serate di tribuna elettorale a Busto Arsizio e Legnano

L’Associazione giovanile Politics Hub, operante da diversi anni sul territorio, organizzerà due serate di dibattito preelettorale tra i candidati alle elezioni politiche dei collegi di Busto Arsizio e Legnano.

I ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, intendono superare il successo dei precedenti eventi organizzati in occasione delle elezioni amministrative; e organizzeranno nelle prossime settimane due dibattiti tra 8 candidati di punta ai collegi plurinominali: lunedì 12 settembre alle 21 presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio, e martedì 20 settembre alle 21 presso il Castello Visconteo di Legnano.

Dibattito serrato all’americana, focus su economia e condizione giovanile e una particolare attenzione alle proposte elettorali di ciascun partito per offrire al pubblico (circa 400 posti disponibili in entrambe le location) una serata di confronto puntuale, critico e coinvolgente. “In un momento in cui la politica pensa di raggiungere i giovani solo su Tiktok – commenta Alessandro Lupi, Presidente di Politics Hub – i nostri ragazzi stanno studiando i programmi di tutti i partiti per chiedere conto ai candidati delle proposte avanzate, nella cornice di un dibattito di qualità in presenza della cittadinanza. Ci sembra il modo migliore di mettersi al servizio del territorio”.

Partner dell’evento di Legnano si confermano Famiglia Legnanese e le associazioni di categoria dell’Alto Milanese: Confindustria, Confcommercio e Confartigianato. L’evento di Busto Arsizio godrà della partnership con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

Sono già aperte le iscrizioni gratuite per entrambi gli eventi ai seguenti link:

Evento di Busto Arsizio

Evento di Legnano

L’evento di lunedì 12 settembre

Lunedì 12 settembre alle ore 21 sul palco del Museo del Tessile di Busto Arsizio saliranno i 4 candidati di spicco per il collegio elettorale della città: Maria Chiara Gadda – Azione – Italia Viva, Alessandra Todde – Movimento 5 Stelle, Manuela Maffioli – Lega, Roberto Rampi – Partito Democratico.

Economia e condizione giovanile sono i temi principali su cui gli aspiranti al seggio saranno chiamati a confrontarsi. In preparazione all’evento, i ragazzi di Politics Hub allestiranno in centro a Busto Arsizio il giorno sabato 10 settembre dalle 15 alle 19 uno stand promozionale.

(In caso di pioggia l’evento si terrà nelle sale interne del Museo del Tessile).