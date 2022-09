Elezioni 2022, seggi aperti: al voto oltre 50 milioni di italiani

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di questa sera: si vota per il rinnovo del parlamento italiano e lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

Sono quasi 51 milioni gli italiani che avranno diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7 milioni hanno votato all’estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6 milioni di maggiorenni voterà per la prima volta al Senato. Un’altra novità di questa elezione è il numero di parlamentari: si passa da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica.

ORE 11:00 – Ai seggi di Varese anche il sindaco Galimberti

“Un giorno importante per l’Italia“. Con un lungo post affidato ai social network anche il sindaco di Varese Davide Galimberti ha fatto sapere di aver votato.

ORE 10:00 – Il Presidente Mattarella ha votato a Palermo

In mattinata sono molti i volti delle istituzioni e della politica italiana che si sono presentati alle urne. Questa mattina, poco prima delle nove, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo, in Sicilia, dove si decidono anche le elezioni regionali.

Si sono presentati già ai seggi anche il leader della Lega Matteo Salvini, a Milano, e quello di Italia Viva Matteo Renzi, a Firenze.