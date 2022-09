È Fantozzi mania in valle Olona grazie alla seconda Coppa Cobram

C’erano proprio tutti: Mariangela, la Pina, la signorina Silvani, il Conte Cobram, la sposa, Filini, il mega direttore galattico, il distributore di lattine e poi soprattutto lui.. Il ragionier Ugo Fantozzi.

È stata davvero un grande successo la Seconda Coppa Cobram della valle Olona, disputatasi questa mattina all’Approdo Calipolis. Grazie alla collaborazione fra i volontari dei Calimali e il simpatico “Gruppo Filini“, la divertente gara ciclistica fantozziana ha portato risate e divertimento, conquistando tutti i presenti.

Cento i partecipanti, che hanno dovuto cimentarsi in un percorso affollato di prove da superare, soprattutto alla Trattoria Al Curvone e alla Cima del diavolo.

Un ritorno alla normalità per una manifestazione che, dopo tre anni dalla prima edizione, ha riportato l’amore per Fantozzi in valle Olona. Premiati – anche dal sindaco fagnanese Marco Baroffio – il gruppo più numeroso e i travestimenti femminile e maschile più divertenti.

Tutti in sella.. Alla Bersagliera.. In attesa sicuramente della terza Coppa Cobram.