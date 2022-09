Forte grandinata a Viggiù, crollano alcuni pannelli del controsoffitto della materna

Una violenta grandinata ha colpito Viggiù nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. I chicchi di grandine e le raffiche di vento hanno causato danni in molte zone del paese. Alberi abbattuti e una coltre di ghiacchio ha ricoperto strade e giardini. Un evento davvero eccezionale che ha provocato la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto della scuola materna di Viggiù.

A segnalarlo il papà di tre bimbi: “Questa mattina è crollato il controsoffitto della scuola primaria di Viggiù, poco prima dell’ ingresso in classe dei bambini – ha scritto a Varesenews-. Il problema di infiltrazioni d’acqua era già stato più volte segnalato, ma ignorato da parte della giunta”.

Il sindaco Emanuela Quintiglio conferma l’accaduto ma nega che ci sia un problema di sicurezza all’interno della scuola, che si trova in piazza Artisti Viggiutesi: “Sono stata in contatto con la Protezione Civile tutta la sera – spiega – Stiamo vivendo in prima persona gli effetti del cambiamento climatico: per settimane abbia avuto problemi di rifornimento idrico, e in una sera è caduta una quantità d’acqua impressionante. Proprio in previsione di un fenomeno atmosferico importante, annunciato nelle ore precedenti, avevamo provveduto a pulire i canali di scolo del tetto della scuola materna. Ma la grandine ha impedito il normale scorrimento dell’acqua e questo ha causato il crollo di qualche pannello del controsoffitto, che è comunque in polistirolo. Sono quattro pannelli che hanno causato l’allagamento dell’atrio. Ma la scuola ha aperto e accolto i bambini, come tutti i giorni, dopo che il personale ha provveduto a ripulire e liberare l’atrio.

Certo – conclude il sindaco Quintiglio – sono cose che non dovrebbero accadere e vogliamo rassicurare i genitori che la sicurezza delle nostre scuole è per noi una priorità. Durante l’estate abbiamo sostituito i giochi rotti della materna e riasfaltato l’ingresso. Occorrerebbe fare altri lavori di riqualificazione ma in questo momento non abbiamo disponibilità economica. Ma certo la situazione dell’immobile non pregiudica la sicurezza dei bambini”.