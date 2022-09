Il grande ciclismo a Castellanza con Coppa Bernocchi e Tre Valli. Ecco le strade chiuse

Triplo appuntamento per gli appassionati di ciclismo lunedì 3 e martedì 4 ottobre con la 103° Coppa Bernocchi, la 101° Tre Valli Varesine e la “2° Tre Valli Varesine – Women’s Race” (foto Franco Aresi).

In occasione del passaggio in città delle due classiche vi saranno le seguenti chiusure di strade a Castellanza.

LUNEDI’ 3 OTTOBRE per la “103° COPPA BERNOCCHI” la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE

via Buon Gesù e via Sempione dalle ore 11:00 alle ore 12:00;

via Sempione, viale Don Minzoni, viale Borri e piazzale Bozzi, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

MARTEDI’ 4 OTTOBRE per la “101° TRE VALLI VARESINE” e “2° TRE VALLI VARESINE – WOMEN’S RACE”

Buon Gesù dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

Sarà consentito il transito da Busto Arsizio verso Castellanza mentre le correnti di traffico da Castellanza verso Busto Arsizio verranno deviate verso via Don Minzoni.