100 pellegrini al primo appuntamento delle camminate di Alfa lungo la Via Francisca

Il format non è nuovo: Alfa, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, ha scelto di replicare per il quarto anno consecutivo le camminate lungo la Via Francisca del Lucomagno, con l’obiettivo di far scoprire il valore dell’acqua. Quattro pomeriggi all’aria aperta, immersi nel verde, tra laghi e fiumi, per vivere momenti di condivisione e divertimento.

Il primo appuntamento del 2024, domenica 22 settembre, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, che dal Maglio di Ghirla hanno camminato fino alla Badia di Ganna. Fin da subito il gruppo si è mostrato affiatato: molti bambini e adulti si sono messi in cammino insieme, per scoprire un breve tratto dell’antico percorso.

Dopo una breve introduzione sulla Via Francisca del Lucomagno e la sua storia, i partecipanti hanno visitato il Maglio di Ghirla, messo in funzione per l’occasione grazie alla Comunità Montana del Piambello e a Massimo Grignani. Il Maglio, uno dei più antichi e meglio conservati della provincia, ha affascinato grandi e piccoli, grazie ai racconti appassionati di Massimo.

Dopo la visita, il gruppo si è diviso in due e, guidato dalle GEV Sergio Tosi e Roberto Colombo, ha raggiunto la Badia di Ganna. Un percorso che ha permesso di immergersi completamente nella natura, con una splendida vista sul lago. Alcuni bambini si sono anche cimentati nella raccolta di castagne, con le tasche piene a fine passeggiata.

Ad attendere i pellegrini alla Badia c’erano Paolo Zanzi, presidente degli Amici della Badia, che ha raccontato la storia del complesso, uno spettacolo di magia organizzato da Progetto Zattera, e una merenda offerta da Coop Lombardia.

Si replica domenica 6 ottobre con una camminata leggermente più breve e ad anello all’interno del Parco Alto Milanese, con partenza alle 14:30 dall’ingresso principale del Parco (Castellanza).

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo che trovate CLICCANDO QUI



I dettagli e le informazioni sulle altre passeggiate: