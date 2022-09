Inaugurata la nuova sede della Pro loco: “Sarà un luogo aperto a tutta Gorla”

Oggi è stato un giorno di festa nel paesino della valle Olona. Se si dovesse scegliere una metafora per raccontarlo, si potrebbero rappresentare due braccia aperte, pronte ad accogliere tutta Gorla Minore.

Galleria fotografica Inaugurata la nuova sede della Pro loco Gorla Minore 4 di 15

A donare questo abbraccio sono stati loro: i volontari della Pro loco, che oggi hanno ufficialmente ricevuto dall’Amministrazione comunale le chiavi della nuova sede in via Diaz, in uno stabile requisito dal Comune anni addietro e affidato ora all’associazione gorlese, che da oltre dieci anni tanto fa per la comunità gorlese.

«Dopo quanto realizzato in tutto questo tempo era giusto dare alla Pro loco uno spazio dove potersi incontrare e dove poter dar vita alle loro feste e alle iniziative che realizzano per il paese – ha commentato il sindaco Vittorio Landoni, tagliando con la presidente Federica Brotto il nastro e varcando ufficialmente la soglia della nuova sede – Siamo felici di affidare loro questo luogo e orgogliosi del gruppo venutosi a creare in questi anni».

Loro, i volontari, erano di una bellezza autentica, la bellezza che derivava non tanto dai loro abiti eleganti scelti per l’occasione importante, ma dallo sguardo felice ed emozionato per questo momento.

Un giorno importante che hanno voluto condividere con l’intera comunità, invitando i gorlesi e i rappresentanti delle altre associazioni del territorio: GEV, ANPI, Avis, Forze dell’Ordine, la cooperativa sociale Gruppo Amicizia – che in collaborazione con l’alimentari “Superette” si è occupata del buffet -, ma anche Protezione civile, Pandora, Gruppo musicale Carlo Ronzoni, Associazioni commercianti e gruppi sportivi, Cipta e infine Unpli e i presidenti delle altre Pro loco della valle Olona, che si sono stretti attorno alla Pro loco Gorla Minore per festeggiare insieme e per rinsaldare collaborazioni sempre proficue e affiatate.

Emozionante l’inaugurazione di una panchina dedicata all’amato membro della Pro loco Daniela Fasani, scomparsa alcuni anni fa, ma rimasta nel cuore di tutti.

Questa sede parlerà anche di lei, perché i volontari hanno mostrato di voler continuare con energia il proprio cammino, traendo forza anche da tutto ciò che hanno vissuto in questi anni e da chi li ha accompagnati.

Due braccia tese, dunque, dalla comunità a questa associazione tanto preziosa e da tutti loro a ciascun gorlese, che sarà il benvenuto in questa nuova sede ricca di progetti, emozioni e con le pareti colorate di ricordi ed entusiasmo. «La nostra porta è aperta a tutti, vi aspettiamo» ha chiosato la presidente Brotto, guardando negli occhi i presenti.

“Fare del bene fa sempre bene” hanno potuto leggere i presenti in una scritta sulle pareti della nuova sede.. E queste persone speciali lo mettono in pratica ogni giorno.