Intitolata a Maria Gabriella Rimoldi nuova casa di accoglienza mamma bambino

E’ stato un pomeriggio di gioia e solidarietà sabato 18 settembre presso la Parrocchia di S. Stefano di Olgiate Olona guidata da Don Giulio Bernardoni alla presenza di un numeroso e attento pubblico.

Il Parroco ha messo a disposizione della Casa Gialla il vecchio oratorio femminile per la ristrutturazione in 5 mini appartamenti pronti ad accogliere 5 mamme e bambino.

Il CAV – Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio intestato ai coniugi Giovanni Rimoldi, cislaghese, e Anna Puricelli, bustocca, genitori di Maria Gabriella per soli 100 giorni, ha lavorato per la realizzazione del sostanzioso lascito testamentario, attraverso il Movimento per la Vita Italiano, destinato ad una struttura di accoglienza in Lombardia.

Il piano dei lavori prevede che L’Albero della Vita sarà completato nella primavera del 2023 con un costo di 800 mila circa.