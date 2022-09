La messa in vetta al monte Nudo ricordando gli amanti della montagna

Domenica 11, sul Monte Nudo, ritorna il tradizionale appuntamento per gli escursionisti della Valcuvia. E’ ormai passato quasi un quarto di secolo da quando, nel maggio del 1998, un gruppo di amici di Cuveglio decisero di sostituire la vecchia croce in legno posta in cima al Monte Nudo con una nuova in acciaio.

A seguito di quell’evento nacque il Gruppo Amici della Montagna, una compagnia di amanti delle escursioni alpine che da quella primavera, si ritrova ogni anno in cima al monte per celebrare la loro passione per la montagna. Dopo la pausa forzata di questi anni per i noti motivi sanitari, l’appuntamento ritorna quest’anno, sempre su iniziativa del Gruppo Amici e della Comunità Pastorale di Canonica, ma posticipato a domenica 11 settembre, sulla vetta del monte più alto di quelli che circondano la Valcuvia.

In questo incantevole punto panoramico che guarda verso la valle e domina tutta la parte del Lago Maggiore da Intra a Locarno, alle 16.30 verrà celebrata una messa in suffragio degli amanti della montagna. In cima ai 1237 metri del monte Nudo a trascorrere una giornata di festa in compagnia, si puo’ giungere seguendo i camminatori più allenati che si mettono in viaggio per salire a piedi già alle prime luci dell’alba, partendo dai vari paesi della valle; oppure raggiungendo in auto il passo Cuvignone e attraverso la strada tagliafuoco dopo circa un’ora di cammino, arrivare alla vetta. Per informazioni su come partecipare alla giornata rivolgersi a: Dario Morganti 335 68 47 694