Per la pallamano Cassano Magnago la stagione parte dalla sfida con Romagna

La prima partita della serie A1 della stagione della pallamano Cassano Magnago si apre con l’incognita Romagna, una delle tre squadre promosse dalla A2 (le altre sono Fondi e Chieti): gli amaranto giocheranno sabato 3 settembre, alle 18.30, alla palestra Cavina di Imola. (Foto di Simona Amato)

Ancora una settimana di attesa, invece, per il fischio d’inizio del campionato femminile: la prima partita delle ragazze di coach Salvatore Onelli sarà sabato 10 settembre in trasferta a Mestrino.

ROMAGNA VS CASSANO MAGNAGO

Romagna è una società giovane nata nel 2019 dopo la fusione di Imola e Faenza. Alle finals di Coppa Italia in primavera i marchigiani danno grande prova del loro valore sconfiggendo Arcom (28-24) e Lanzara (30-28), cedendo in finale a Fondi (2027), che si è aggiudicata la coppa di A2.

Tra le fila dei giocatori di coach Domenico Tassinari è arrivato Ivan Antic: centrale e terzino serbo (con passaporto croato), classe 1998, nativo di Zemun a Belgrado. Dopo i primi anni nella squadra di casa Zemun, le stagioni da senior in Serbia prima alla Sindjelic, poi alla Obilic nella prima lega serba, il passaggio in Belgio alla Tongeren, è entrato nel campionato italiano giocando a Cingoli in serie A1 e a Malo in A2 l’anno scorso.

Inoltre, la formazione marchigiana arriva da buoni risultati ottenuti in amichevoli fatte nelle scorse settimane: prima la vittoria contro Ferrara (formazione di prima fascia in A2), con un Antic in gran spolvero (suoi 9 gol), mentre contro Chiaravalle (AGGIUNGERE RISULTATO CHE SI TROVA SULLA PAGINA FB)

Diversa la situazione degli amaranto di coach Matteo Bellotti, subentrato a Davide Kolec che continuerà ad allenare la A2 e le giovanili: confermato il ritorno di Gabriele Saitta e di Alessio Moretti dopo la scorsa stagione al Conversano, ma Moretti non sarà disponibile per tutto l’anno a causa di un recente infortunio. L’estate è stata più che proficua per i lombardi, visto il doppio bottino alle finals under 20 a Chieti e lo scudetto under 17 maschile, e il buon risultato nel torneo amichevole in Svizzera e nella partita contro Molteno ad agosto.

PAROLA A COACH BELOTTI

«La prima partita della stagione è sempre delicata e piena di insidie, tutti hanno voglia di fare bene» dice il coach Matteo Bellotti.

«Sappiamo che troveremo un ambiente caldo, essendo la piazza di Imola un ambiente storico nella pallamano italiana. Noi dal canto nostro, stiamo lavorando bene in settimana, seppur con qualche defezione. Sicuramente non sarà una partita facile, ma noi andiamo a Imola per prenderci i primi 2 punti del campionato. La differenza la farà l’atteggiamento con il quale entreremo in campo e la nostra voglia di vincere».

LA PRIMA DI CAMPIONATO

Ad aprire la prima giornata di campionato sarà il match Campus Italia Chieti-Albatro, alle 17.30. Si sfideranno alle 18 Alperia Merano e Raimond Sassari, Carpi-Junior Fasano, Secchia Rubiera-Bozen e Fondi-Brixen.