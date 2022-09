La “tempesta perfetta” su Tradate: strade trasformate in torrenti di ghiaccio

Una tempesta perfetta che i vigili del fuoco chiamano con un nome appropriato: bomba d’acqua. Ma oltre alla pioggia quello che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di giovedì su Tradate è stato un mix fra una forte grandinata seguita da un livello severo di precipitazioni: una piccola “tempesta perfetta” dal momento che prima la tanta grandine caduta ha intasato i chiusini di scarico permettendo così l’acqua di trasformare le strade in riali di ghiaccio.

Tutto si è consumato in pochissimo tempo e gli interventi dei vigili del fuoco si sono infatti concentrati fra le 17 e le 19 con quasi una decina di uscite che hanno impegnato il personale di Varese, Saronno e Tradate. Alla fine si contano alcuni allagamenti, nulla di più. Ma la forza degli elementi che in poco tempo si scaricano con violenza in posti circoscritti non può non far venire in mente il disastro che ancora è da rimarginare nelle Marche.

Non è a dire il vero al prima volta che una maxi grandinata abbinata a forti precipitazioni produce danni anche nel Varesotto: oltre alle immagini di strade e campi imbiancati, anni fa a Lozza il peso della grandine aveva danneggiato le coperture di una struttura sportiva.