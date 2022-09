L’Avis di Daverio dona tre defibrillatori a Casale Litta

Tre defibrillatori donati dall’Avis Daverio a Casale Litta. Un gesto che ha smosso la comunità tanto che all’incontro organizzato all’oratorio di Villadosia con l’Sos della Valbossa hanno partecipato una trentina di persone.

«Credo sia davvero un buon risultato – dice Massimo Detto, consigliere di Casale Litta con delega ai Servizi Sociali -. Di fatto queste persone hanno dedicato due ore del loro tempo agli altri, per il bene della comunità: imparare ad usare il defibrillatore è un gesto generoso. Vedere trenta persone partecipare a questo primo incontro, in un paese piccolo come il nostro, è stato davvero un bel segnale».

I tre defibrillatori sono stati posizionati a Bernate, accanto al ristorante, a Villadosia vicino alla farmacia e a Casale accanto all’oratorio. Quello dell’altra sera è stato solo il primo di una serie di incontri che saranno organizzati dall’amministrazione comunale per insegnare ai cittadini ad utilizzare i tre defibrillatori appena posizionati, oltre agli altri due che da tempo si trovano sul territorio comunale.