Lite in strada a Fagnano Olona, in ospedale con ferite da arma bianca un 25enne

Lite in strada in via Fornaci a Fagnano Olona poco dopo cena, un ragazzo di 25 anni rimane a terra con ferite da arma da taglio e l’aggressore scappa. È ancora tutta da ricostruire la vicenda accaduta nella serata di ieri lunedì, nel paese della Valle Olona, in zona Fornaci.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione ma i protagonisti dei fatti si erano già allontanati. Per il 25enne rimasto ferito, però, si sono rese necessarie le cure di automedica e ambulanza con trasporto in ospedale a Legnano in codice giallo.