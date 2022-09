L’omicida di Marnate risponde al giudice, guai economici e una vita famigliare difficile alla base del gesto

Angelo Paganini è stato interrogato questa mattina (lunedì) dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio Piera Bossi nel locale ospedale dove è ricoverato da venerdì. Assistito dal suo legale Luca Ciacci sta meglio e ha ricostruito quanto accaduto venerdì mattina nell’abitazione di via Marconi a Marnate dove il cognato ha trovato la madre di Paganini senza vita nel letto e il 62enne ancora in vita nonostante avesse tentato di togliersi la vita.

Paganini non si è sottratto alle domande fornendo un quadro della tragedia famigliare determinata da problemi economici e finanziari e da un vissuto personale di un certo tipo. Da quanto appurato non si tratterebbe di un omicidio d’impeto in quanto non ci sarebbe stato nessun litigio alla base della decisione di soffocare la madre 89enne nel letto dal quale non poteva più alzarsi. Quel che pare certo è che era molto forte in lui il desiderio di suicidarsi. Paganini aveva anche lasciato un messaggio scritto su un foglio nel quale chiedeva scusa a tutti.

Scontata la convalida dell’arresto ma per il momento l’uomo resta piantonato in ospedale. Il legale non ha chiesto una perizia psichiatrica ma valuterà il da farsi nei prossimi giorni.