Il sindaco di Marnate: “Rispetto e silenzio per una vicenda dolorosa”

«Rispetto e silenzio per una vicenda dolorosa». Il sindaco di Marnate Elisabetta Galli non aggiunge molte altre parole per commentare la tragedia maturata oggi nel suo paese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso l’anziana madre e ha poi tentato di togliersi la vita.

«In questo momento sicuramente denso di sofferenza per tutte le persone coinvolte, auspico davvero che si possa mantenere rispetto e discrezione in questa tragedia», dice ancora il sindaco.

Il quadro di quanto accaduto oggi in via Marconi, sembra essere abbastanza chiaro. C’è grande riserbo da parte delle forze dell’ordine anche se è appurato che il fatto sia maturato in ambito famigliare.