Uccide una donna e tenta il suicidio a Marnate

Una donna è morta nella giornata di venerdì uccisa da un uomo che a sua volta ha tentato di togliersi la vita.

È successo a Marnate in via Marconi. C’è grande riserbo da parte delle forze dell’ordine anche se sembra che il fatto sia maturato in ambito famigliare e la vittima sia un’anziana.

Sul posto hanno operato i carabinieri della compagnia di Saronno e del reparto operativo nucleo investigativo di Varese che stanno ricostruendo l’accaduto.

(articolo in aggiornamento)