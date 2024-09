Il vento non ferma la Pro loco, la Sagra di Santa Croce a Marnate è un successo

Nonostante il meteo avverso, la serata di sabato alla Sagra di Santa Croce a Marnate è stata un successo.

I timori c’erano stati, mettendo il naso fuori dalla porta di casa e sentendo le temperature basse dovute al vento che ha sferzato la provincia. Eppure la voglia di gustare uno dei tradizionali appuntamenti del settembre marnatese ha spinto le persone a uscire di casa.

Gente in fila per gustare i tanti piatti proposti dalla cucina, ma anche numerosa in pista per ballare con la musica de “I Vandali”.

Pizzoccheri e polenta i piatti più scelti in questo clima autunnale

Come tante formichine rosse, i volontari di Pro loco Marnate hanno lavorato senza sosta, concentrati, attenti, ma anche divertiti e allegri, felici di regalare come ogni anno un weekend di festa ai loro compaesani.

Nel turbinio di volti, sorrisi e movimenti concitati dietro il tendone che ripara la zona cucine, sbuca Davide Pedrotti, il presidente dell’associazione che guarda al resto del gruppo con un’espressione compiaciuta: «Eh si, stasera stiamo lavorando bene. Venerdì sera a causa del ventaccio non c’era praticamente nessuno, ma la serata di sabato sta andando alla grande. I piatti che vanno di più rispondono al meteo: pizzoccheri, polenta e stufato d’asino, la gente però è uscita di casa e ci ha raggiunto, ne siamo felici».

Marnate vuole una sfida fra frittelle

Fra i reparti più attivi, come sempre, quello degli addetti alle frittelle, con una squadra che ha preparato centinaia di vaschette di croccanti dolci da gustare al termine della cena.

Proprio da Adelia e dalle altre cuoche è giunta una sfida per le altre sagre del territorio: «A Nizzolina dicono che le loro sono le più buone? Noi li sfidiamo a una vera e propria gara di frittelle, insieme al gruppo della Madonna dell’Albero a Prospiano: ne cucineremo tre piatti e una commissione esterna, fuori dai nostri paesi, vedrà quali saranno le più gustose. Noi siamo pronti a dar battaglia a suon di uvetta e impasto!».

Il sindaco Marco Scazzosi, presente alla festa, sorride divertito, ma alza le mani deciso a non schierarsi: «Per me sono tutte buone – giura – ci vogliono giudici esterni»

Fra una risata e una provocazione detta con simpatia, la serata è così proseguita, fra balli e brindisi alla festa.

Operosi anche questa volta, i tanti ragazzini intenti a sparecchiare i tavoli, sotto lo sguardo compiaciuto e fiero dei volontari con i capelli bianchi.

Pro loco cammina nel tempo, conquistando nuove generazioni e non facendo mai mancare il suo impegno per Marnate.

Sotto il sole della domenica, tutto è ora pronto per il pranzo e le attività del pomeriggio, che allieteranno chi raggiungerà l’area delle scuole medie per trascorrere la giornata in compagnia.

Loro, i volontari, come sempre saranno lì, stanchi ma felici. In attesa forse della sfida fra frittelle.

Questo il programma della festa nelle giornate conclusive: