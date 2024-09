Nizzolina, Madonna dell’Albero, Gerbone: la Valle Olona pronta per le sagre

Un fine settimana ricco e pieno di appuntamenti da non mancare è quello che attende i residenti in Valle Olona.

Dal 6 al 9 di settembre ci sarà infatti il ritorno di tre attese e amatissime sagre dove devozione religiosa, musica, buona cucina e soprattutto volontariato mostreranno tutta la loro energia vitale. Al rientro dalle vacanze estive e prima di tuffarsi nel tempo autunnale, le sagre di Nizzolina, Madonna dell’Albero a Prospiano e Gerbone allieteranno il primo fine settimana settembrino.

Un imbarazzo nella scelta su dove trascorrere il tempo che non collima con un dettaglio non di poco conto: i tre comuni sono confinanti, quindi perché non fare un salto in tutte e tre le sagre e partecipare ai diversi momenti previsti?

NIZZOLINA

La festa di Santa Maria Nascente, nella frazione marnatese di Nizzolina, giunge alla 47esima edizione.

A Nizzolina non troverete solo nizzolinesi e marnatesi, perché la festa è diventata famosa anche nei paesi limitrofi per una serie di caratteristiche che la rendono davvero unica: la squisitezza delle frittelle, lo spettacolo pirotecnico e la statua di Maria Bambina, capace di ispirare tenerezza anche ai non credenti, situata all’interno della chiesa di Nizzolina.

Ad impreziosire l’evento, l’impegno dei volontari che, instancabili con la loro maglietta blu, regalano un weekend speciale a chiunque vada a trovarli. Un lavoro e una passione per la festa che si rinnovano generazione dopo generazione.

L’appuntamento è per il weekend dal 6 al 9 settembre, con i momenti di preghiera e raccoglimento e subito dopo quelli di festa, senza dimenticare gli anziani del paese: come da tradizione ci sarà un aperitivo offerto a tutti i pensionati.

PROSPIANO Ci sono luoghi che ispirano pura devozione: il santuario della Madonna dell’Albero a Prospiano appartiene a questa categoria. Immerso nel verde del Bosco del Rugareto, esterno rispetto al centro abitato, viene raggiunto ogni anno da prospianesi e gorlesi per la festa che celebra questo antico culto.

Il momenti religiosi sono suddivisi fra le celebrazioni in Santuario – nel primo weekend di festa, dal 7 al 9 settembre – e nella chiesa in paese: il passaggio avverrà con la tradizionale benedizione delle auto, che accompagneranno poi la statua della Vergine Maria per le strade della frazione di Gorla Minore. Il rito richiama i momenti del passato in cui si portavano a benedire buoi e animali da trasporto e ogni anno arrivano fedeli anche dai paesi limitrofi per chiedere protezione alla bellissima statua della Vergine.

GERBONE

Si fa festa anche a Olgiate Olona, con l’attesissima festa che anima la frazione del Gerbone, organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Bosco. Un’annata importante per la comunità, che vivrà la 50esima edizione della festa.

Serate danzanti, ristoro e animazione per una tradizione olgiatese che non fa rimpiangere la fine delle ferie del mese di agosto. Appuntamento il 6, 7 e 8 settembre.