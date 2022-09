A Lozza la politica che sa parlare ai giovani

Lavoro, istruzione, diritti civili e ambiente. Temi trasversali che per il loro sguardo rivolto al futuro trovano nei giovani gli interlocutori primari. E sono stati davvero tanti i ragazzi che oggi pomeriggio hanno accolto l’invito della Consulta giovanile di Lozza e hanno partecipato all’iniziativa “Birretta politica”, un dibattito pubblico dedicato agli under 35 con protagonisti giovani esponenti dei principali partiti politici.

«Un’iniziativa nata dalla voglia di fare qualcosa dedicato ai più giovani in vista delle elezioni del 25 settembre – spiega Fabrizio Maroni, presidente della Consulta e consigliere comunale – Anche per far vedere ai giovani cosa la politica può fare per loro e contrastare la disaffezione alla partecipazione politica così diffusa tra gli under 35. Ed è particolarmente importante in questa tornata elettorale, dove si prevede un’astensione molto alta proprio tra i giovani».

Una proposta che è piaciuta e che ha portato al parco di Lozza oltre 60 giovani che hanno seguito il dibattito moderato da Luca Lanfranchi, altro giovane consigliere comunale di Lozza e membro della Consulta. Ad esporre le proposte dei rispettivi partiti sui temi del lavoro, della scuola, dei diritti civili e dell’ambiente c’erano Giansanto Barbagallo per il Movimento 5 Stelle, Samuele Celona di Azione-Italia Viva, Alberto Nicora della Lega per il centro-destra e Michelangelo Moffa del Pd per il centro-sinistra.

«Ringrazio la Consulta per questa bella iniziativa – ha detto il sindaco Giuseppe Licata salutando i presenti all’inizio dell’incontro – Non è facile non fare retorica quando si parla di giovani e di politica, ma quando come questa sera si riesce ad avvicinare i ragazzi alla politica è sempre una vittoria per tutti, per i partiti e per la comunità, perché i giovani portano energia, fantasia e creatività».