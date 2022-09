Malore di un sub durante l’immersione a Castelveccana

L’immersione nel lago in serata, e il malore. L’allarme lanciato al 112 con i mezzi di soccorso che si precipitano sul posto per dare assistenza al ferito. È successo martedì a Castelveccana, la località sull’Alto Verbano fra le più suggestive scelta spesso per sport acquatici e immersioni.

Il fatto è avvenuto non a caso nei pressi della spiaggia delle Cinque Arcate e i mezzi di soccorso – ambulanza e automedica – sono arrivare sul posto col buio attorno alle 21.30, assieme ad una pattuglia dei carabinieri.

Lo sportivo, 61 anni, ha avuto secondo una prima valutazione del 118 un malore in fase di emersione e una volta tornato in superficie ha chiesto aiuto.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Varese dopo essere stato stabilizzato dai sanitari. Non è in pericolo di vita (l’immagine è di repertorio e si riferisce ad una spiaggia di Castelveccana diversa da quella dove è avvenuto il soccorso).