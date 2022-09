Masnago in festa: arriva la 44esima edizione del Palio

Masnago è in festa: torna il tradizionale palio, giunto alla 44esima edizione.

«“Nostre le mani, Tua la Forza” è il tema di quest’anno, pensato – osserva il coordinatore del Palio Alessandro Montalbetti – Per ridestare il desiderio di ognuno di noi ad offrire le proprie mani al Signore per costruire la casa del Padre, cioè la nostra felicità».

L’evento è previsto nel weekend del 10 e 11 settembre, la sede sarà l’oratorio di Masnago (in via Bolchini 4 a Varese) e i suoi dintorni, nei pressi del castello, che con la sua storia e i suoi affreschi continua ad ispirarne gli eventi e nel programma sono previsti i consueti appuntamenti di settembre: il corteo folkloristico, le bancarelle artistiche e la gara della Brenta, accompagnati dalle specialità gastronomiche.

Sabato 10 settembre il Palio inizia alle 17.45 con un concerto live in piazza Ferrucci, offerto dalla Vecchia Masnago, che attende i partecipanti per l’aperitivo. La serata prosegue con la cucina del Palio che offrirà: zuppa rustica, pizzoccheri, grigliata mista, salamelle e patatine fritte. A partire dalle 21 sul sagrato della chiesa va in scena un concerto Gospel e Pop della “Compagnia della Gru” gruppo nato nel 2000 con il sostegno del Centro Studi Musicali Italiano e diretto dal maestro lavenese Enrico Salvato, che ad oggi vanta più di 500 esibizioni.

Domenica 11 settembre la giornata inizia alle 9, con le bancarelle delle contrade che vendono i loro prodotti artigianali, artistici e gastronomici: pizzi e merletti (S.Maurizio), miele e farina di polenta (Paino), mele, noccioline e vino (Castello), marmellate e riso (Faido), dolci (Cantoreggio), dolci, fiori, libri usati, conserve e manufatti (Belvedere). Alle 10.30 il parroco, don Gianpietro Corbetta, celebrerà la messa, che sarà animata dalla corale S. Cecilia. Durante la messa verrà assegnato il Palietto d’Oro 2022 e la comunità e i giovani della pastorale giovanile saluteranno don Matteo Moda, assegnato ad un’altra comunità. Al termine della messa, si disputerà la Gara della Torta che vedrà le 6 contrade sfidarsi sul tema della pasta frolla.

Alle 12.30 apre la cucina del Palio e protagonista sarà la polenta, con zola o bruscitt o tomino e speck. Non mancheranno pasta al ragù, salamelle e patatine. Il dolce, preparato dalla panetteria pasticceria Idea Dolce di piazza Ferrucci, sarà offerto dal Palio, per salutare e ringraziare Don Matteo. La cucina del Palio offre anche la possibilità del pranzo da asporto, da prenotare sulla pagina del Palio del sito della Comunità Pastorale Maria Immacolata.

Alle 16.15, dal parco Mantegazza, accompagnato dalla banda di Capolago, parte il corteo folkloristico, che arriverà sul sagrato della chiesa passando da via Caracciolo.

Alle 17.00, in oratorio, inizia la gara della Brenta che vedrà la partecipazione di trenta contradaioli, cinque per contrada. Le contrade si sfideranno nella produzione del “vino”. I contradaioli prescelti porteranno, con gerli e carriole, lungo un percorso ad ostacoli, l’uva tagliata dai tralci che verrà poi pigiata, e l’acqua, che contribuirà a formare il vino. 90 saranno i chili di uva che verranno usati per produrre il vino del Palio Sarà la maggior quantità di vino prodotto nel minor tempo possibile a determinare la contrada vincente alla quale, le autorità assegneranno il Palio 2022. Dal 1979 ad oggi, il Palio è stato assegnato 42 volte; l’unico Palio non assegnato è stato quello del 2020, quando la pandemia non ha permesso il regolare svolgimento della gara. La classifica del Palio vede le contrade del Cantoreggio e del Belvedere al primo posto, a pari merito, con nove vittorie ciascuna, seguite dalle altre quattro contrade, tutte con sei vittorie ciascuna.

Alle 19.30 cena con la cucina del Palio in compagnia dei “The Flame” a base di: gnocco fritto e salumi, la pasta del Palio, porchetta, hamburger e…sorprese!

Dal 4 settembre al 2 ottobre la cripta della chiesa di Masnago in via Petracchi e il quartiere stesso di Masnago ospiteranno la mostra “I Plasticoni di Mariano Pieroni: Natura Artfiziata in long playing venti anni dopo”.

Le opere di Pieroni nascono dall’assemblaggio di materiali plastici di scarto, raccolti da Pieroni stesso, insieme alla moglie e ai figli, lungo le rive dei fiumi e dei torrenti e nei boschi; a cui l’artista dona una nuova vita, trasformandoli soprattutto in animali, vitali e spesso dalle dimensioni reali.

La mostra resterà aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Domenica 11 settembre dalle 9.00 alle 19.00. Nelle domeniche successive (18, 25 settembre e 2 ottobre) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

È possibile prenotare visite guidate contattando Elisabetta Pieroni al numero 349 2832988 oppure Alessandra Mascheroni al numero 389 6892775.