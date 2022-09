I “Plasticoni” di Mariano Pieroni in mostra a Varese per il Palio di Masnago

In occasione del Palio di Masnago di settembre “Nostre le Mani, Tua la Forza”, verrà allestita, presso la cripta della chiesa parrocchiale, in via Petracchi e nel quartiere stesso, la mostra “I Plasticoni di Mariano Pieroni: Natura Artfiziata in long playing venti anni dopo”.

L’inaugurazione si terrà domenica 4 settembre alle 17:30, in via Petracchi, presso la cripta della chiesa di Masnago, e vedrà la partecipazione di Pieroni stesso. Le opere di Pieroni nascono dall'assemblaggio di materiali plastici di scarto, raccolti da Pieroni stesso, insieme alla moglie e ai figli, lungo le rive dei fiumi e dei torrenti e nei boschi; a cui l’artista dona una nuova vita, trasformandoli soprattutto in animali, vitali e spesso dalle dimensioni reali.

Pieroni, in controtendenza rispetto alle tendenze artistiche del nostro tempo, concentrate essenzialmente sulla ricerca del sé, decide di proporre un’arte utile, attenta all’ambiente, alla sua cura e allo stesso tempo generativa.

I Plasticoni nascono alla fine degli anni Ottanta e da allora sono stati radunati in numerose e importanti rassegne espositive. Quella di Varese sarà l’occasione per riflettere sulla lunga carriera dell’autore e sulla lungimiranza profetica dei suoi lavori, precursori del tema della cura del creato, tanto caro alla società odierna.

Per saperne di più sulla mostra e sul suo artista, visita il sito www. comunitapastoralemami.it, dove è anche disponibile un’intervista a Mariano Pieroni che parla della sua arte, della nascita dei Plasticoni e del loro significato.

La mostra resterà aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Domenica 11 settembre dalle 9.00 alle 19.00. Nelle domeniche successive (18, 25 settembre e 2 ottobre) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

E’possibile prenotare visite guidate contattando Elisabetta Pieroni al numero 349 2832988 oppure Alessandra Mascheroni al numero 389 6892775.