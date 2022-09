I Mastini finalmente a casa. Ma ora c’è da battere il Dobbiaco

È sicuramente una partita speciale quella che i Mastini Varese si apprestano a disputare dalle 18,30 di sabato 1° ottobre: i gialloneri e i loro avversari, gli “orsi polari” di Dobbiaco, si affronteranno al PalAlbani ma in una cornice tutta nuova rispetto a quella cui eravamo abituati.

Una pista e un impianto moderni, con spogliatoi e balaustre nuove di zecca e con un tocco di tecnologia regalato dal nuovo “cubo” sospeso sul ghiaccio che contribuirà a dare spettacolo con i suoi giochi di luce. La Acinque Ice Arena riapre dunque le porte a una partita ufficiale a oltre due anni e mezzo dall’ultima volta, da quel marzo 2020 quando tutto si fermò e – in via Albani – non ripartì.

Ma il contorno, che sarà fatto anche di un buon numero di tifosi sugli spalti, non dovrà distrarre la squadra di Claude Deveze dall’obiettivo principale che non è quello di tagliare idealmente il nastro. C’è infatti prima di tutto una partita da vincere: il Dobbiaco ha esordito battendo il Como mentre i Mastini sono incappati in un passo falso sulla pista del Bressanone e sono al palo in termini di punti. Il rientro di Alessio Piroso (assente nel primo turno per squalifica) sarà comunque importante per la sua carica di velocità e talento.

Gli ospiti schierano, tra le proprie fila, il fresco ex Adam Capannelli, giunto a Varese nel corso dell’ultimo campionato e subito in grado di lasciare il segno con la maglia giallonera. L’attaccante canadese sarebbe rimasto ai Mastini ma le scelte societarie sono state differenti e oggi si trova a essere il primo avversario in ordine di tempo a passare dal nuovo palaghiaccio.

La gara di sabato sarà diretta dai signori Federico Rivis e Willy Vinicio Volcan assistiti da Lorenzo Dell’Amico e Andrea Rivis. I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket ma verranno venduti anche alle casse del palaghiaccio dalle 17,30; per ritirare l’abbonamento già sottoscritto bisogna presentare la ricevuta e un documento di identità. Chi non lo può fare di persona potrà dare una delega scritta a un incaricato.

Bisogna infine ricordare la viabilità modificata davanti all’ippodromo per la Gran Fondo di ciclismo (cronometro); il consiglio è quello di usufruire delle strade retrostanti al palaghiaccio, percorrendo viale Aguggiari e entrando in via Appiani, il cui accesso è chiuso unicamente da via Albani, rimanendo però percorribile dalla parte retrostante.