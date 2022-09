Moda donna: quale outfit per il ritorno in ufficio?

Questo è il periodo in cui ha inizio il ritorno in ufficio dopo la stagione estiva. Negli ultimi anni si è sperimentato lo smart working, che è entrato nella nostra vita in modo improvviso, cambiando totalmente le modalità di lavoro. Ma adesso è ora di riprendere in mano la propria vita, prepararsi e uscire di casa per lavorare in presenza dei propri colleghi e non più in solitudine. Ci vorrà un po’ per riabituarsi alla vita di tutti i giorni, ma nel frattempo bisognerà pensare agli outfit perfetti per risultare professionali, ma allo stesso tempo comode. Quali sono, quindi, gli abbinamenti tra capi d’abbigliamento e colori più chic per ritornare in ufficio?

Camicia: un must per il lavoro d’ufficio

Partiamo con un classico, che non deve mai mancare dall’armadio se si è una donna imprenditrice. Stiamo parlando della camicia, preferibilmente in colori neutri come il bianco, il panna e il nero, come le camicie di Fabiana Filippi.

Queste nuances sono molto versatili, in quanto si possono abbinare veramente con tutto. Ciò non esclude, però, anche altre tonalità, dal marrone scuro al beige chiaro, colori che ricordano proprio l’autunno, fino al rosa, all’azzurro pastello e al color ruggine. Come tessuto, va bene sia il cotone che la seta, quest’ultima certamente molto più elegante e raffinata.

Ma come abbinare la camicia? Non puoi sbagliare, un pantalone sartoriale a palazzo o una gonna nera a tubino ti daranno quel tocco in più per essere una donna imprenditrice stilosa e con classe.

Gonne lunghe e midi, per la donna imprenditrice che vuole mostrare la sua femminilità anche a lavoro

Abbiamo parlato prima della gonna a tubino, un classico intramontabile che si abbina perfettamente con una camicia o una blusa morbida. Con un paio di mocassini il look sarà completato alla perfezione!

Ma ciò che va particolarmente di moda nella stagione autunnale 2022 è la gonna midi, perfetta anche nella versione plissettata. Si dovrà fare attenzione a qualche particolare prima di sfoggiare un abbinamento con gonna sotto il ginocchio e blusa, in primis per non risultare fuori luogo ma, soprattutto, per non cadere nel look da ‘’donna di età avanzata’’. Per la prima motivazione, quindi, è importante indossare gonne midi in tinta unita, evitando le fantasie e i colori sgargianti. Prediligere sempre tonalità morbide, evitando abbinamenti troppo appariscenti. Il look può essere impreziosito con un blazer e un paio di décolleté con tacco basso.

Look per la donna che non ama le gonne

Non tutte amano indossare la gonna, anche se lunga, in ufficio. Ma niente paura: si può essere eleganti e femminili anche con i pantaloni! Basterà prediligere quelli a palazzo, che possono essere abbinati sia in modo casual sia più elegante, ad esempio con un paio di slingback. L’importante, anche in questo caso, è la scelta dei colori: solo nuances neutre! Vanno bene anche i pantaloni con taglio dritto. Se, invece, si preferisce un look più casual, da tutti i giorni, per non dare l’idea di serietà eccessiva, allora può essere indossato un semplice jeans con una blusa. Molto di moda in questa stagione il trench lungo, anch’esso comodo e versatile, ma anche i blazer, che si abbinano perfettamente a un paio di jeans.