“Naturalmente In-perfetta”. Domenica 11 settembre la sfilata de “Il Granello”

L’appuntamento è alle ore 18 presso il parco degli Aironi di Gerenzano, in via Inglesina 51. Protagonisti modelle professioniste e ragazze e ragazzi dei servizi educativi della cooperativa sociale

La nostra cooperativa sociale “Il Granello” organizza per domenica 11 settembre una sfilata dal titolo “Naturalmente In-perfetta”. L’appuntamento è alle ore 18 presso il parco degli Aironi di Gerenzano, in via Inglesina 51. Sulla passerella, modelle professioniste e ragazze e ragazzi dei servizi educativi de “Il Granello”.

La cooperativa, che da anni lavora con persone con disabilità, scrive: “Gli abiti che vedrete sono confezionati con tessuti decorati durante i laboratori educativi e artigianali della Cooperativa sociale, attraverso la tecnica dell’eco-printing. Foglie e fiori sono i protagonisti di questa tecnica di tinture naturali, innovativa e in continua sperimentazione. Vestiti che sono pezzi unici realizzati da Angela Formaggia, stilista e sarta con oltre trentacinque anni di esperienza e una passione profonda. Borse, accessori e bigiotteria, interamente artigianali e dai ragazzi realizzati, decoreranno ulteriormente le indossatrici”.

A seguire, aperitivo presso il ristorante IN-perfezione, gestito da “Il Granello”. All’evento parteciperà anche l’assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Alessandra Locatelli.