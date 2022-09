Nella piccola azienda anche gli ingegneri sono felici e creativi

Hanno l’età dell’impresa per cui lavorano. Quando Giacomo Luzardi 25 anni fa fondava l’Ae srl, piccola impresa di Gavirate attiva nel settore dell’elettrodomestico, loro nascevano. Oggi, freschi di laurea, o quasi, al Politecnico di Milano, lavorano tutti e quattro nell’azienda della famiglia Luzardi.

Leonardo Federici

Leonardo Federici è di Laveno Mombello, ha 24 anni e, lavorativamente parlando, è il più anziano di tutti. Dopo il diploma al liceo artistico Frattini di Varese, ha conseguito la laurea con specializzazione in design del prodotto industriale. «Lavoro all’Ae srl dal maggio dello scorso anno – racconta Leonardo -. Mi occupo della parte iniziale di ricerca di un prodotto per identificarne le varie sfaccettature sul mercato, i punti di forza e debolezza e valutare come si approcciano i vari competitor a quel prodotto».

L’impatto con il mondo del lavoro, quando si è al primo impiego, non è mai semplice, soprattutto dal punto di vista psicologico. «Quando si entra nel mondo del lavoro si pensa di non avere le competenze necessarie – spiega Leonardo – Ma poi ho capito quanto è stata importante e completa la formazione del Politecnico di Milano. Ragionando in prospettiva e, dunque, pensando al futuro, credo che ciò che fa la differenza è quanto valore aggiunto porti all’azienda per cui lavori».

Andrea Nellino

Andrea Nellino, 26 anni, arriva da Arconate, in provincia di Milano e per andare al lavoro deve percorrere 50 chilometri al giorno. «Sono un pendolare al contrario» dice sorridendo. È un ingegnere meccanico al suo primo impiego. «Sono entrato all’Ae srl come tirocinante – racconta Andrea – e poi sono stato assunto. Mi ha colpito la velocità di questo passaggio. Una decisione che mi ha reso felice perché l’ambiente aziendale unito al tipo di lavoro che svolgo mi soddisfano molto. Io sono un modellatore 3D e questo lavoro è quanto io desideravo».

Jacopo Vanoletti

«Lavorare in una piccola azienda è stimolante» dice Jacopo Vanoletti, 23enne della provincia di Varese, tirocinante e ormai vicino al traguardo della laurea in ingegneria meccanica. «Poter fare esperienza in una piccola azienda ha un grande valore – dice Jacopo – Qui ci sono le due condizioni migliori per lavorare: poter fare progettazione 3D per me significa fare un lavoro che coincide con la mia formazione e al tempo stesso con i miei desideri. L’impatto in Ae è stato molto buono e soft. Certo, avevo bisogno di formarmi sul lavoro specifico ma quando sono arrivato ho capito che quanto avevo studiato al Politecnico mi sarebbe servito tanto».

Davide Sforzin

Davide Sforzin, 23 anni, viene da Cantù. Anche per lui un bel viaggio in macchina per raggiungere il posto di lavoro a Gavirate. Studi di ingegneria meccanica e prima esperienza di lavoro come tirocinante. Davide sfata un luogo comune che perseguita gli ingegneri: la loro rigidità. «Quando sono arrivato in azienda – spiega il giovane – la cosa che più mi è piaciuta è stata la richiesta esplicita di essere creativo e di uscire dagli schemi per trovare nuove soluzioni. L’impatto con il lavoro è stato dunque molto bello e pieno di soddisfazione. Mi aspettavo una cosa più complicata, ma l’ambiente ha fatto la differenza grazie alla collaborazione di tutti i colleghi. Credo che nella piccola impresa ci siano prospettive interessanti».