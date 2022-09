Pari per il Varese, Porro: “Mi aspettavo una risposta dalla squadra e sono stati bravi”

Il Varese esce dal “Franco Ossola” con un 2-2 contro il Seregno che lascia un po’ di amaro in bocca ai biancorossi. Al termine della gara mister Gianluca Porro cerca di spiegare come è andata la partita: «Analizziamo i contenuti della gara per guardare avanti con fiducia e l’onestà che dobbiamo avere. Credo che abbiamo fatto un inizio di gara nel quale si sono visti gli strascichi di settimana scorsa, ma dalla squadra mi aspettavo una risposta convincente nella personalità, nel carattere, nella mentalità e anche nel gioco. Sotto questo punto di vista penso di poter essere soddisfatto. Ho visto una squadra capace di ribaltare una partita sotto ogni punto di vista: nel primo tempo, dopo lo svantaggio, abbiamo rimesso in piedi la gara trovando i temi giusti per sfondare, e nel momento in cui parte il secondo tempo abbiamo subito un’occasione, e l’abbiamo condotta senza nessun affanno. Ho delle ottime sensazioni, poi il secondo gol loro è stata un’ottima esecuzione, così come il primo. Bisognerà avere questa fame e ferocia di curare il dettaglio per sopperire anche a queste occasioni».

«Nel finale – prosegue l’allenatore biancorosso – abbiamo avuto ancora situazione che potevano farci sorridere e invece siamo amareggiati per il risultato perché ci tenevamo tantissimo e vedevamo il traguardo. Ai ragazzi ho detto che se ci si aspettava risposte da questa squadra, con la loro tenacia sono stati in grado di darle. Dopo il 2-1 non abbiamo concesso qualcosa, ma la sensazione che avevo è che si potesse chiudere la gara, anziché prendere il gol. Siamo stati meno veementi, ma era anche un modo per evitare la foga che ci è costata cara a Ciserano».