Parte da Varese l’Hackathon 2022 per la prevenzione del cyberbulismo e la sicurezza in rete

Si aprirà domani, 28 settembre, a Varese l’HACKATHON 2022 per la prevenzione del cyberbullismo e la sicurezza in rete. Promosso e finanziato da Regione Lombardia e ideato dalla rete Ri-connect – rete di scopo, vede come scuola capofila l’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua di Legnano. L’appuntamento è in aula conferenze di Via Granero Porati 3 al campus di Bizzozero dalle 10 alle 12.

Il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere tutte le regioni italiane, con una proposta formativa ed esperienziale comune per sensibilizzare tutta comunità rispetto al tema della sicurezza in rete. Crediamo sia importante che ogni docente o educatore sviluppi uno sguardo attento per prevenire atti che minino il benessere degli studenti, della scuola e delle famiglie.

Questa forte esigenza ha spinto l’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua a proporre un progetto di ampio raggio, sia in termini di progettazione che di diffusione, nella convinzione che un fenomeno di sistema come il bullismo e il cyberbullismo si possa combattere solo insieme.

L’Hackathon 2022, che inizierà il 28 settembre e si concluderà il 14 dicembre presso il presso Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber a Milano, vuole dar vita ad una RADIO dedicata al tema delle relazioni e della sicurezza nel web, che possa rimanere attiva nel tempo, per raccogliere tutte le testimonianze, pensieri, riflessioni radiofoniche dei ragazzi. Il calendario delle attività proposte alle classi (che verranno trasmesse anche in streaming) per raggiungere tutte le regioni italiane è il seguente:

28 settembre 2022 Simona Atzori ore 10-12, presso l’Università dell’Insubria di Varese.

ore 10-12, presso 21 ottobre 2022 con Luca Azzolini ore 10-12 (Pavia) che interverrà condividendo la sua esperienza e in riferimento al testo autobiografico “Ragazzi Selvaggi”.

ore 10-12 (Pavia) che interverrà condividendo la sua esperienza e in riferimento al testo autobiografico "Ragazzi Selvaggi". Il terzo incontro sarà programmato per il mese di novembre, a Milano. (Le informazioni verranno pubblicate sul sito https://sites.google.com/isdellacqua.edu.it/hackathon/home-page)

Contemporaneamente, i docenti delle classi iscritte potranno seguire: 1° ottobre 2022 dalle ore 9,30 alle 15,30 un seminario di formazione tenuto da Generazione Connesse presso Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber a Milano. Evento seguibile via streaming: https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13630

Formazione online sulla creazione di un prodotto radiofonico, tenuta da una giornalista. (6 ore totali di formazione)

Alle classi partecipanti sarà chiesto di realizzare un artefatto radiofonico sul tema, che sarà l’oggetto della competizione che chiuderà il progetto con l’avvio delle trasmissioni della nuova RADIO.

L’evento finale si terrà il 14 dicembre 2022 ore 9,30 – 13,00 presso l’Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo Pirelli, Milano durante il quale verranno mandati in onda e premiati i prodotti selezionati dalla commissione valutatrice tra tutti quelli pervenuti.

