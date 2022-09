Pedalano insieme Tre Valli e Circolo della Bontà

Il ciclismo e il bene comune, la Tre Valli che cura la passione sportiva e la Fondazione Circolo della Bontà che sostiene gli ospedali varesini. La società Binda e la Onlus sociosanitaria hanno deciso di pedalare insieme alle vigilia della edizione numero cento della corsa più amata. Lo faranno sulla strada ma soprattutto nei cuori di atleti e tifosi per ricordare il bene supremo della salute e il dovere della solidarietà.

Il marchio del Circolo della Bontà affianca quello degli sponsor della Tre Valli.

Obiettivo promuovere donazioni e lasciti per migliorare per il tramite del Terzo Settore la qualità del tempo trascorso dai pazienti ne il loro ospedali. Il Circolo della Bontà ha avuto un ruolo importante negli anni del Covid mobilitando risorse per affrontare l imprevedibile emergenza (nella foto la stretta di mano tra i due presidenti Renzo Oldani e Gianni Spartá che sigla l’ amicizia fra la Tre Valli e la Onlus).

Intanto nella Sala Veratti di Varese è stata inaugurata questa mattina, sabato 24 settembre, una rassegna che propone fotografie, ritagli di giornale e tanto altro materiale proveniente dall’archivio storico della Società Ciclistica Binda e da alcuni appassionati che hanno prestato o segnalato alcune rarità. Spiccano le foto delle prime edizioni con le vittorie di Filippo Brusatori e Libero Ferrario, ma anche quelle dei grandissimi campioni presenti nell’albo d’oro della Tre Valli: da Coppi a Motta, da Saronni a Merckx sino ai più recenti trionfi di Garzelli e Nibali.

La mostra è promossa dalla Associazione Tre Valli Varesine – sorta lateralmente alla “Binda” proprio per organizzare eventi di questo genere – e ha il patrocinio di Comune, Regione, Consiglio dei Ministri, Coni, Federciclismo, Camera di Commercio, Varese Sport Commission, Provincia e Comunità Montana Valli del Verbano. Gli appassionati avranno a disposizione oltre un mese di tempo per visitare la rassegna, che resterà aperta in tutti i fine settimana (da venerdì a domenica) tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 18, sino al 1° novembre. Nei giorni della Tre Valli – lunedì 3 e martedì 4 ottobre – sarà ugualmente aperta in via straordinaria. Tutte le informazioni sulla mostra e sugli eventi in calendario sono disponibili sul sito web dell’associazione all’indirizzo www.trevallivaresine.org