Perso nei boschi della Val Vigezzo di notte, tratto in salvo un cercatore di funghi di Castiglione

Aveva perso il sentiero e si è trovato a vagare nei boschi della Val Vigezzo di notte fino all’arrivo dei soccorritori. È successo tra venerdì 2 e sabato 3 settembre nella zona tra Santa Maria Maggiore e Craveggia ad un cercatore di funghi varesino (un 34enne di Castiglione Olona).

Le ricerche erano scattate nella tarda serata di venerdì perché l’uomo dopo una giornata a cercare funghi in valle Vigezzo non aveva fatto ritorno a casa. In serata la moglie ha fatto denuncia di scomparsa e subito si sono attivati soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e Sagf.

Subito è stata individuata l’auto dell’uomo e da li sono partite le ricerche. Tutto si è risolto fortunatamente intorno alla una di notte quando è stato individuato, incolume, e portato in salvo