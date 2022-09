Più centro, più territorio e più pragmatismo: i punti di forza dei candidati varesini di Noi Moderati

Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’Ambiente, capolista nel collegio plurinominale al Senato. Maura Magni, di Brebbia, espressione di Italia al Centro di Toti sempre candidata al plurinominale del Senato. Carlo Baroni , un passato da sindaco di Casciago e vicesindaco sia Varese sia Provincia, capolista al collegio plurinominale della Camera insieme a Chiara Broli, assessore e vicesindaco a Cislago, Dimitri Cassani sindaco di Casorate Sempione, Alessandra Miglio ex assessore della giunta Pellicini a Luino.

È questa la squadra di “Noi Moderati” che si è presentata questa mattina al lido della Schiranna a Varese: « Vogliamo rafforzare la componente di centro della coalizione di centro destra, così da evitare che diventi di “destra destra” » ha spiegato Raffaele Cattaneo. L’obiettivo dichiarato è quello di superare lo sbarramento del 3% di ottenere una ventina di deputati alla Camera e una decina al Senato: « In questo modo potremo realmente contare nella coalizione. Il centro destra appare come il vincitore della prossima tornata elettorale per cui è fondamentale rafforzare l’anima moderata, centrista e cattolica».

Il programma presentato dai candidati pone al centro la famiglia, i disabili, le pari opportunità, ma anche i giovani e il futuro : « Siamo abituati a un approccio concreto, a una politica del fare – sottolinea Baroni – ed è così che abbiamo raggiunto i risultati. Così Raffaele Cattaneo ha messo insieme pescatori e universitari per ridare la balneabilità al lago di Varese».

Poche le velleità di andare davvero a Roma, come ha raccontato il sindaco di Casorate Cassani : « Noi però siamo amministratori, in contatto continuo con il territorio e i nostri concittadino. Sappiamo le problematiche perchè le viviamo quotidianamente».

Punti di riferimento della collettività, amministratori a contatto con i cittadini: è questo uno dei tre punti di valore delle candidature di Noi Moderati oltre a quello di rappresentare le aspettative dei centristi veri: « E non, come quelli del terzo polo, che forse non saranno rossi, ma sicuramente rimangono “rosè” dato che uno dei segretari è l’ex del Partito Democratico » punzecchia Cattaneo.

Sostegno al terzo settore che si occupa di disagio invece di alimentare il reddito di cittadinanza, rimettere la famiglia al centro senza derive transgender, puntare sull’uomo contro il “transumanesimo” dilagante e investire su una politica che ridia voglia di mettersi in gioco: « Come mai abbiamo tante persone attive nel volontariato e così poche nella politica?» Fa notare Maura Magni che parla di giovani e futuro, di aspettative e politiche di lungo respiro.

Temi che dovrebbero essere sempre centrali e non esaurirsi nell’arco di una campagna elettorale.