Pro Patria – Arzignano in diretta

Prima giornata di Serie C per la Pro Patria, oggi – sabato 3 settembre, ore 17:30 – in campo contro la neopromossa Arzignano allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio.

I tigrotti bianco-blu di Jorge Vargas vogliono partire col piede giusto, dopo l‘ottimo precampionato di quest’estate. Ma attenzione alla classica “partita a trabocchetto” contro i vicentini, che al ritorno nel calcio professionistico non voglio sfigurare. Seguite il racconto testuale del match in diretta dallo stadio, aspettate qualche secondo prima che si apra la piattaforma con cui commentare insieme a VareseNews la partita e partecipare ai sondaggi.