Prova di maturità per la Eolo Kometa al Giro di Boemia

Dopo tanti appuntamenti disputati con il ruolo di “guastatori”, i corridori della Eolo-Kometa si preparano a gareggiare in una corsa a tappe come una delle squadre leader dell’intero gruppo. Da giovedì 8 a domenica 11 il team ciclistico con base a Besozzo disputerà il Giro di Boemia (Tour of South Bohemia) e lo farà con grandi ambizioni.

Sulle strade della Repubblica Ceca infatti, la Eolo sarà una delle poche squadre di livello professional e tra l’altro schiererà un gruppo di corridori di valore capitanati da Vincenzo Albanese. Il 25enne campano-toscano ha vinto una tappa da campione al recente Tour of Limousin e può davvero puntare al grande risultato al Boemia, dove il programma prevede una crono iniziale e poi diversi arrivi buoni per sprint a ranghi ridotti o volate per velocisti capaci di resistere sugli strappi. (foto: Sprint Cycling)

Accanto ad Albanese, la Eolo-Kometa schiera anche un Erik Fetter che punterà a fare molto bene nella frazione contro il tempo, anche per riscattare la sfortunata crono del Tour Poitou quando un problema tecnico lo ha danneggiato fin dal via. La squadra di Ivan Basso sarà diretta in ammiraglia dal ds Biagio Conte che avrà a disposizione anche corridori del calibro di Diego Rosa e Giovanni Lonardi (anch’egli per le volate) oltre a Simone Bevilacqua e allo spagnolo Sergio Garcia.

COVI CANADESE

È volato al di là dell’Oceano Atlantico invece Alessandro Covi impegnato a disputare le due corse di World Tour organizzate sulle strade del Canada. Giovedì 8 il corridore di Taino – tre vittorie in questa stagione – vestirà la maglia della UAE Team Emirates nell’11° GP de Quebec, corsa di circa 200 chilometri su un circuito da disputare 16 volte, ognuna delle quali con uno strappo che può far male a chi ha gambe molli. Domenica 11 il secondo appuntamento con l’11° GP de Montreal, praticamente con gli stessi protagonisti.

Al di là di Covi, la UAE schiera una formazione di alto livello con la superstar Tadej Pogacar e l’altro scalatore George Bennet. Con loro anche altri due azzurri come Diego Ulissi e Davide Formolo, l’ex campione del mondo Rui Costa e il sudafricano Ryan Gibbson.