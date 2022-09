Saronno si prepara ad accogliere la statua della Madonna di Fatima

Dall’1 al 9 ottobre prossimo sarà a Saronno il simulacro della Madonna di Fatima, un’occasione straordinaria di preghiera.

La statua, esposta in diverse città in tutto il mondo (è stata a Leopoli in Ucraina di recente), sarà in tutte le chiese di Saronno dove sono stati organizzati diversi momenti di preghiera e comunità.

Dopo la partenza da Lodi, arriverà in città alle 16 di sabato 1 ottobre.

IL PROGRAMMA COMPLETO